“Teroristični napad” na Niko Kovač je zagrešil frizer Goran Krstić

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Slovensko sodstvo je javnosti prikrilo, koga je sodnica Barbara Vehovar Meze decembra 2022 obsodilo na pet mesecev pogojne zaporne kazni, ker bi naj okvaril zdravje politične aktivistke levice Nike Kovač in prizadel njeno zunanjost.

Kovačeva je javno za napad obtožila SDS. Mediji pa so se o “terorističnem napadu” široko razpisali. Dokumenti, ki sem jih pridobil, kažejo, da je bil “napada” obtožen Goran Krstić, sicer frizer iz Maribora, ki se na sodišču ni branil. Sodišče je sodilo na način, da so izdali kaznovalni nalog, ki obvelja, če se obsojeni ne pritoži. Ker se ni, ni bilo nobene javne obravnave in sodbe tudi niso javno razglasili, zato javnost ni izvedela, kdo je napadel politično aktivistko levice Niko Kovač. Celo Kovačeva sama je trdila, da ne ve, kdo jo je napadel in kdo je obsojen.

Tudi, ko sem sodišče posebej prosil za sodbo, da bi razkril, kdo je napadel Kovačevo, so me zavrnili, da to ni za javnost. Sodbo so mi poslali, a anonimizirano. Brez imena.

Zdaj Kovačevi lahko pomagamo, da ji bo lažje.

Po dokumentu notranjega ministrstva, ki sem ga pridobil, je zdaj precej jasno, koga so prikrivali: za napad na Kovačevo je policija kazensko ovadili Gorana Krstića:

Na dokumentu sem prikril tri osebne podatke obsojenega, katerih objava ni nujna.

Sodbo so mi iz sodišča lani poslali anonimizirano. Takšna je bila, zdaj vemo tudi, katero ime je bilo v njej prikrito.