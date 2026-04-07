torek, 7 aprila, 2026
e-Demokracija
Sunil skoraj 500 litrov goriva, ki ga je nato prevažal “pod gasom”

Kronika
foto: Wikimedia / Unterillertaler

Piše: C. R. 

Očitno imajo podražitve učinek tudi na večje število kaznivih dejanj, povezanih z gorivom. V petek okoli poldneva so bili na celjski policiji obveščeni o tatvini goriva.

Storilec je na bencinskem servisu v Celju v cisterno, nameščeno v prtljažnem delu vozila, natočil dobrih 470 litrov nafte in odpeljal, ne da bi plačal.

Laški policisti so voznika ustavili na območju Strenskega. Ukradeno nafto je imel še v vozilu. Zaradi tatvine nafte ga bodo kazensko ovadili. Ker je s tem prevažal nevarno blago v neskladju s predpisi, bodo zoper njega uvedli še prekrškovni postopek. Povrh vsega je vozil “pod gasom” in je zato dobil plačilni nalog. 

