Sredi belega dne besno rogovilil

Piše: C. R.

Nekatere maligani zapeljejo v greh že dokaj zgodaj zjutraj. Tudi zato so morali včeraj na pomoč klicati varuhe reda že zgodaj popoldan.

V okolici Novega mesta so v stanovanjski hiši imeli opravka s 40-letnim vročekrvnežem, ki je imel krepko “mokro podstrešje”, kar se mu je močno poznalo, saj se je nasilno vedel do vseh družinskih članov. Še zlasti brutalno se je znašal nad svojo materjo.

Ko so na kraj dogajanja prišli možje v modrem, je rogovilež še naprej rjul in mahal okoli sebe, zato ni preostalo drugega, kot da ga “strokovno obdelajo” in odpeljejo na hlajenje. Ob streznitvi je seveda za popotnico dobil položnico zaradi kršenja javnega reda in miru.