Športni svet pretresen, prometna nesreča vzela življenje odličnega nogometaša

Piše: C. R.

Hrvaški nogomet je zavit v črno. V prometni nesreči, ki se je zgodila v petek okrog 20.15 na Turanjski obvoznici v Karlovcu, je umrl nekdanji hrvaški reprezentant Nikola Pokrivač, poročajo hrvaški mediji med njimi agencija Hina. Trčila so štiri osebna vozila, dve osebi sta umrli, tri pa so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Pokrivač, ki je bil star 39 let, je igral za Dinamo, Monaco, Salzburg in Rijeko, za Hrvaško pa je zbral 15 nastopov. Bil je v ekipi, ki je nastopila na evropskem prvenstvu leta 2008 v Avstriji in Švici.

Najbolj trofejno obdobje v karieri je imel v dresu Dinama, s katerim je osvojil štiri naslove prvaka in tri pokale.

Pokrivač se je rodil 26. novembra 1985 v Čakovcu. V mladosti je igral za Bratstvo iz Jurovca, Čakovec in Varteks. V nekdanjem varaždinskem klubu se je prebil v člansko ekipo kot vezist, kjer ga je treniral hrvaški selektor Zlatko Dalić.

“Zlatko Dalić je bil moj prvi trener v Varaždinu. Takrat sem bil star 17 let. Če ne bi bilo njega, me ne bi bilo v nogometu,” je Pokrivač dejal v enem izmed pogovorov.

Potem ko je postal mladi hrvaški reprezentant, se je pojavilo zanimanje večjih klubov, kot sta Hajduk in Dinamo. Zagrebškemu klubu se je pridružil januarja 2007, leto pozneje pa je odšel v Monaco. Po podatkih Transfermarkta je klub iz Kneževine zanj plačal 3,5 milijona evrov.

Pokrivač je bil še vedno aktiven, igral je za petoligaški klub NK Vojnić.

Jutarnji list je poročal o izjavi župana občine Vojnić Nebojše Andrića, ki je povedal, da so bili v avtu, v katerem je bil Pokrivač, še trije nogometaši NK Vojnić, zdravniki pa se borijo za življenje dveh od treh poškodovanih. Druga umrla oseba v tej grozljivi nesreči je bila v drugem vozilu.

“Nikola bo za vedno ostal del družine Dinamo – kot nadarjen vezist, borec na igrišču in človek z velikim srcem,” so med drugim zapisali pri Dinamu v objavi na Instagramu.

Podrivaču so leta 2012 prvič diagnosticirali maligno bolezen. Trikrat je premagal Hodgkinov limfom, raka na bezgavkah. Bolezen se je vrnila leta 2017, ko mu je mama z darovanjem kostnega mozga rešila življenje.

Od leta 2021 je igral za hrvaške nižjeligaše Pušća, Tigar iz Svete Nedjelje in Vojnić. Šolal se je tudi za nogometnega trenerja.