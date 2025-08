Sporočili podrobnosti včerajšnje srhljive nesreče na območju Vrtojbe

Piše: C. R.

PU Nova Gorica je sporočila podrobnosti včerajšnje tragične nesreče na območju meje med Slovenijo in Italijo, kjer je ugasnilo življenje nič krive 32-letnice.

Glede na sedanje ugotovitve je do trčenja dveh osebnih avtomobilov prišlo tik pred državno mejo s sosednjo Italijo (nekaj deset metrov pred omenjeno mejno črto), kjer je voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes trčil v zadnji del drugega osebnega avtomobila znamke BMW, po trčenju pa je obe vozili odbilo naprej čez mejno črto v Republiko Italijo. Od kod sta bila avtomobila, policija ne poroča.

Spletna stran Radia Robin poroča, da so bili vsi trije iz avtomobila BMW državljani Srbije, družina, ki naj bi se vračala s počitnic, naj bi živela v Švici. Prav tako sta bila v prometni nezgodi huje poškodovana oba moška v drugem osebnem vozilu, šlo naj bi za državljana BiH in Francije, vozila pa sta se v avtomobilu s švicarsko registracijo. Po poročanju italijanske spletne strani RAI, naj bi moški v BMW-ju na meji opazil kontrolo mejne policije, zato naj bi začel naglo zavirati, voznik mercedesa pa naj zato ne bi uspel pravočasno ustaviti in je tako trčil v zadnji del avtomobila.

Obe udeleženi vozili sta obstali približno 60 metrov v notranjosti na ozemlju Republike Italije, po trčenju se je osebni avto znamke BMW vžgal in zgorel v celoti. Po nekaterih podatkih je bila 32-letnica po nesreči še živa, vendar se ni mogla rešiti iz gorečega avtomobila, v njem je zgorela pri živem telesu.

Na kraju nesreče so poleg italijanska in slovenske policije posredovali tudi reševalci in gasilci. V prometni nesreči je življenje izgubila 32-letna ženska, ki je bila sopotnica v prvem udeleženem osebnem vozilu znamke BMW, voznik in mlajša sopotnica v vozilu (otrok) v omenjenem vozilu pa sta utrpela hude telesne poškodbe in jo ju italijanski reševalci s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Prav tako sta bila v prometni nezgodi huje poškodovana oba moška v drugem osebnem vozilu (znamke Mercedes) in ju po nudeni prvi pomoči na kraju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Italiji.

Hitra cesta H4 na območju bivšega mejnega prehoda v Vrtojbi je bila zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta vse do 16.37. Obvoz v času zapore je bil možen čez prehod Miren.