Slovenski državljani z ladjo z lažnimi oznakami vojne mornarice vpluli na območje Brionov

Piše: Ž. K.

V hrvaških vodah pluje ladja, ki na prvi pogled deluje kot ladja hrvaške vojne mornarice. A le na prvi pogled. V resnici gre za civilno plovilo, ki je zaradi vojnih barv pri sosedih povzročilo pravi škandal. Še več – posadka plovila je očitno slovenska, lastnik pa Hrvat s poslovnimi interesi v Sloveniji.

Pred dnevi se je po poročanju Morski.hr na Brionih odvijala prava drama. Območje otoka je bilo pod povišano stopnjo nadzora in varovanja, ker je v preteklih dneh tam dopustoval vodja hrvaških tožilcev, in ravno takrat je skupina slovensko-hrvaških državljanov poskušala uporabiti lažno vojaško identiteto, da bi se izognila varnostnim protokolom in finančnim obveznostim, ki jih prinaša privez v luki na Brionih.

Po dosegljivih informacijah plovilo že kakšnih deset let pluje v okolici Istre, uspelo se mu je celo privezati v vojaškem pristanišču Vargarola. Eden izmed razlogov, zakaj jim je doslej uspelo vse preslepiti, je, da je bila celo posadka oblečena v vojaške uniforme. Zakaj bi to nekdo počel? Preprosto – zaradi izogibanja obvezni identifikaciji vozila in plačilu pristaniških pristojbin, privezov in vstopnin luški upravi Pulj, ki upravlja s privezi na Brionih in v Fažani.

Kasneje je bilo ugotovljeno, da gre seveda za povsem civilno vozilo, namenjeno zasebnim potrebam podjetja Olimp Defense Group. Podjetje je v lasti avtoprevoznika in upokojenega pripadnika Hrvaške vojske Mladena Miljanića. V času incidenta pa je s plovilom upravljal slovenski državljan K. G. Tudi slednji je znan hrvaškim organom pregona, saj je zaradi njegove kazenske evidence pred nekaj meseci propadel razpis Ministrstva za notranje zadeve za nabavo policijskih čolnov.

Skratka, ko so hrvaški državni organi ugotovili, kaj se dogaja, je sledila bliskovita akcija, v kateri so na Brijonih prestregli vozilo, izvedli nadzor in sankcionirali posadko. Po neuradnih informacijah (tamkajšnja policija ne izdaja informacij, saj je postopek še v teku) naj bi prejeli globo 1000 evrov. Vsako plovilo mora namreč imeti označeno pristanišče vpisa in registrsko številko. V primeru tujih vozil pa tudi izobešeno zastavo matične države, države gostiteljice (Hrvaške) in plačano vinjeto.

Tako je incident opisal Franko Kliman, vodja pristanišč v Fažani in na Brionih: “Pred mesecem dni smo prejeli klic nadzorne službe Narodnega parka Brioni z vprašanjem, ali je mogoče za 10 minut pristati na Brionih in v Fažani, ker naj bi imeli neko ‘vojaško delegacijo iz Vietnama’. Rekel sem jim, da za teh 10 minut ni težav. Danes ponovno dobim vprašanje istega gospoda. Vendar je v tistem trenutku prispela prava Obalna straža in potrdili so, da na Brionih ni bilo nobene uradne vojaške delegacije. Takrat smo posumili, da nas nekdo zavaja, kar je naše službe alarmiralo, da so takoj odhitele na Brione.”

In še: “Po tem so bile v skladu s Pomorskim zakonikom ugotovljene kršitve, zato so bili sankcionirani. Pred nekaj leti mi je kolega iz NP Brioni povedal, da so mu ti isti ljudje grozili, ker jim je hotel zaračunati privez, oni pa niso hoteli plačati in so trdili, da bo zaradi tega ‘izbruhnil diplomatski incident’. Našli smo osebe, ki se lažno predstavljajo samo zato, da jim nikjer ne bi bilo treba plačevati. Kontaktiral sem to tretjo osebo in jim sporočil, naj k nam več ne prihajajo — v Fažani in na Brionih ne bodo več pristajali! Rečeno mi je bilo, da gre za slovenske državljane.”