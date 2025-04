Sklofali so se na terasi, sledilo je tole …

Piše: C. R.

Policiste PP Novo mesto so nekaj pred 17. uro poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu.

Tam naj bi na terasi lokala prišlo do pretepa, pretepači pa so jo hitro pobrisali s kraja zločina. Policisti so se nemudoma odzvali in pobegle udeležence pretepa izsledili in ugotovili njihovo identiteto.

Ob tem pa so ugotovili, da sta dva lažje poškodovana udeleženca pretepa potrebovala zdravniško pomoč. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje oziroma osumljence ukrepali v skladu s pristojnostmi.