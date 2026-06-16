Kokainske prestolnice: Kje v Evropi uporaba najbolj narašča? Med problematičnimi državami tudi Slovenija!

Piše: V. K.

Na portalu Euronews so objavili analizo, ki na podlagi najnovejšega poročila Agencije Evropske unije za droge (EUDA) razkriva, v katerih evropskih mestih je uporaba kokaina najbolj razširjena in kje najhitreje narašča. Analiza temelji na preučevanju ostankov drog v odpadnih vodah in kaže, da se uporaba kokaina povečuje v številnih evropskih mestih, med drugim tudi v Sloveniji.

Po konoplji je kokain druga najbolj razširjena prepovedana droga v Evropi. Najnovejše poročilo Agencije Evropske unije za droge (EUDA) prikazuje, kje bi lahko bila njegova uporaba najbolj razširjena, pri čemer temelji na analizi ostankov drog v odpadnih vodah.

Kje so najvišje koncentracije?

Najvišje koncentracije ostankov kokaina v odpadnih vodah so zabeležili v naslednjih evropskih mestih:

Lleida (Španija): 1.405 mg kokaina na 1.000 prebivalcev

Antwerpen (Belgija): 1.382 mg

Granada (Španija): 1.238 mg

Amsterdam (Nizozemska): 1.172 mg

Liège (Belgija): 1.039 mg

Bruselj (Belgija): 1.020 mg

Santiago de Compostela (Španija): 1.008 mg

Kufstein (Avstrija): 998 mg

Barcelona (Španija): 997 mg

Namur (Belgija): 927 mg

Kje uporaba kokaina narašča najhitreje?

Analiza odpadnih voda razkriva tudi mesta, kjer se uporaba kokaina najhitreje povečuje. Upoštevana so bila mesta, kjer so odkrili najmanj 500 mg ostankov kokaina na 1.000 prebivalcev.

Glavno žarišče je trenutno Španija:

Barcelona: povečanje za 185 odstotkov oziroma za 647 mg

Lleida: povečanje za 125 odstotkov oziroma za 782 mg

Pomemben porast tudi v Sloveniji

Tudi Slovenija beleži izrazito rast v absolutnih številkah, predvsem v:

Velenju,

Domžalah in

Kamniku,

kjer se je količina ostankov kokaina povečala za od 272 do 329 mg.

Kje Evropejci najpogosteje uporabljajo kokain?

Po raziskavi EUDA o uporabi kokaina v zadnjih 12 mesecih imajo najvišje stopnje uporabe:

Norveška – 2,9 odstotka odraslih Nizozemska – 2,9 odstotka Francija – 2,7 odstotka Španija – 2,5 odstotka Irska – 2,4 odstotka

Pri mladih, starih med 15 in 34 let, so deleži še višji:

Norveška: 5,6 odstotka

Nizozemska: 5,3 odstotka

Irska: približno 5 odstotkov

Nove tihotapske poti

Po podatkih EUDA je leta 2024 največ kokaina zasegla Španija – 124 ton, sledila ji je Francija s 53,5 tone, kar je največji zaseg v njeni zgodovini. Medtem so se zasegi občutno zmanjšali v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem.

Agencija opozarja, da to ne pomeni manj trgovine s kokainom, temveč spremembo tihotapskih poti in metod.

Trgovci z drogami vse pogosteje uporabljajo manjša pristanišča, manjša plovila, drone in oddaljene obalne točke v Španiji in na Portugalskem, da bi se izognili nadzoru. Aprila letos je obsežna operacija pod vodstvom Europola na tako imenovani »atlantski kokainski avtocesti« privedla do zasega 11 ton kokaina, 8,5 tone hašiša, aretacije 54 oseb in prestrezanja osmih plovil.

Vir: https.//www.euronews.com/my-europe/2026/06/15/cocaie-capitals-where-is-use-rising-th-most-in-europe