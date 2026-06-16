Kokainske prestolnice: Kje v Evropi uporaba najbolj narašča? Med problematičnimi državami tudi Slovenija!

Piše: V. K.
Na portalu Euronews so objavili analizo, ki na podlagi najnovejšega poročila Agencije Evropske unije za droge (EUDA) razkriva, v katerih evropskih mestih je uporaba kokaina najbolj razširjena in kje najhitreje narašča. Analiza temelji na preučevanju ostankov drog v odpadnih vodah in kaže, da se uporaba kokaina povečuje v številnih evropskih mestih, med drugim tudi v Sloveniji.
Po konoplji je kokain druga najbolj razširjena prepovedana droga v Evropi. Najnovejše poročilo Agencije Evropske unije za droge (EUDA) prikazuje, kje bi lahko bila njegova uporaba najbolj razširjena, pri čemer temelji na analizi ostankov drog v odpadnih vodah.
Kje so najvišje koncentracije?
Najvišje koncentracije ostankov kokaina v odpadnih vodah so zabeležili v naslednjih evropskih mestih:
- Lleida (Španija): 1.405 mg kokaina na 1.000 prebivalcev
- Antwerpen (Belgija): 1.382 mg
- Granada (Španija): 1.238 mg
- Amsterdam (Nizozemska): 1.172 mg
- Liège (Belgija): 1.039 mg
- Bruselj (Belgija): 1.020 mg
- Santiago de Compostela (Španija): 1.008 mg
- Kufstein (Avstrija): 998 mg
- Barcelona (Španija): 997 mg
- Namur (Belgija): 927 mg
Kje uporaba kokaina narašča najhitreje?
Analiza odpadnih voda razkriva tudi mesta, kjer se uporaba kokaina najhitreje povečuje. Upoštevana so bila mesta, kjer so odkrili najmanj 500 mg ostankov kokaina na 1.000 prebivalcev.
Glavno žarišče je trenutno Španija:
- Barcelona: povečanje za 185 odstotkov oziroma za 647 mg
- Lleida: povečanje za 125 odstotkov oziroma za 782 mg
Pomemben porast tudi v Sloveniji
Tudi Slovenija beleži izrazito rast v absolutnih številkah, predvsem v:
- Velenju,
- Domžalah in
- Kamniku,
kjer se je količina ostankov kokaina povečala za od 272 do 329 mg.
Kje Evropejci najpogosteje uporabljajo kokain?
Po raziskavi EUDA o uporabi kokaina v zadnjih 12 mesecih imajo najvišje stopnje uporabe:
- Norveška – 2,9 odstotka odraslih
- Nizozemska – 2,9 odstotka
- Francija – 2,7 odstotka
- Španija – 2,5 odstotka
- Irska – 2,4 odstotka
Pri mladih, starih med 15 in 34 let, so deleži še višji:
- Norveška: 5,6 odstotka
- Nizozemska: 5,3 odstotka
- Irska: približno 5 odstotkov
Nove tihotapske poti
Po podatkih EUDA je leta 2024 največ kokaina zasegla Španija – 124 ton, sledila ji je Francija s 53,5 tone, kar je največji zaseg v njeni zgodovini. Medtem so se zasegi občutno zmanjšali v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem.
Agencija opozarja, da to ne pomeni manj trgovine s kokainom, temveč spremembo tihotapskih poti in metod.
Trgovci z drogami vse pogosteje uporabljajo manjša pristanišča, manjša plovila, drone in oddaljene obalne točke v Španiji in na Portugalskem, da bi se izognili nadzoru. Aprila letos je obsežna operacija pod vodstvom Europola na tako imenovani »atlantski kokainski avtocesti« privedla do zasega 11 ton kokaina, 8,5 tone hašiša, aretacije 54 oseb in prestrezanja osmih plovil.
Vir: https.//www.euronews.com/my-europe/2026/06/15/cocaie-capitals-where-is-use-rising-th-most-in-europe