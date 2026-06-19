Imel je več sreče kot pameti

Piše: C. R.

Kako tvegani so električni skiroji, verjetno ni treba posebej poudarjati. Mnogi še vedno vozijo predelane skiroje, ki dosegajo velike hitrosti in so zato smrtno nevarni. Ko se temu pridružijo še maligani …

Več sreče kot pameti je tako imel voznik električnega skiroja, ki je včeraj šibal kot “sneta sekira” po Celovški cesti v Ljubljani okoli 21. ure. In se tudi prekucnil ter lažje poškodoval.

Ko so ga možje v modrem testirali, se je pokazalo, da je pred tem očitno srkal opojno pijačo. V krvi je imel okoli 1,8 promila alkohola. Kakšne ukrepe so mu naložili, policisti ne poročajo.