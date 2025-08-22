Rogoviljenje na Koprskem: pridržali agresivnega lastnika neprivezanega psa ter vročekrvno damo

Piše: C. R.

PU Koper ob seznamu včerajšnjih dogodkov poroča o dveh večjih kršitvah javnega reda in miru.

Najprej so ob 18.34 uri možje v modrem posredovali na Titovem trgov v Kopru, kjer so imeli opravka s precej srboritim upokojencem, ki si je dovolil spremstvo dokaj slabo ukročenega štirinožnega prijatelja, ki se je zaganjal v mimoidoče. Ko ga je drugi upokojenec, nekaj let starejši, opozoril na to, je lastniku psa prekipelo in se začel dreti kot jesihar. Tudi po prihodu varuhov reda je živalsko rjul na vse, kar leze in gre, svojega psa pa seveda ni privezal na povodec. Zato so ga morali strokovno umiriti in odpeljati na hlajenje. Kaj se je zgodilo s psom, ni znano, bo pa rogovilež za popotnico s seboj odnesel kar zajeten šop položnic za dejanja, ki jih je storil.

Še isti večer so morali varuhi reda pohiteti v neposredno okolico Kopra, kjer sta si skočila v lase 45-letnik in tri leta mlajša ženska. Kaj je bil razlog njunega prepira, ni znano, je bila pa očitno pripadnica lepšega spola bolj vročekrvna v svojem dretju, saj se ni mogla pomiriti niti po prihodu policistov. Vendar tudi njemu prihod mož postave ni ustrezal, saj je začel konkretno rjoveti tudi nanje in se je celo zagnal v napad, a so bili policisti na to dobro pripravljeni ter rogovileža vklenili. Ker pa se je dokaj hitro ohladil, je tudi policijski prijem postal nekoliko milejši, a vse skupaj je 42-letnico še bolj podžgalo in se začela nanj še bolj dreti, pri tem je uporabila zajeten arzenal zmerljivk. Ker jo možje postave kar niso mogli pomiriti, so ji odredili pridržanje. Rogoviljenje pa bo udarilo po žepu oba, saj sta dobila po dve položnici, kar bo morda dovolj učinkovit vzgojni prijem v primeru, če bi ju še kdaj prijela želja po razgrajanju.