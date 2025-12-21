e-Demokracija
Rogovilili na Gorenjskem, potrebna je bila zdravniška pomoč

Kronika
Fotografija je simbolična. (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

Jeseniški policisti so v petek okoli 23.30 intervenirali v zasebnem prostoru na območju Jesenic.

Kot poročajo, se je 64-letni moški nasilno vedel do svojih sorodnikov. Po prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehal, zato so ga “strokovno obdelali” in odpeljali v pridržanje. Seveda ga čaka tudi mastna kazen.

Tržiški policisti pa so bili v soboto okoli 1.20 obveščeni o sporu med več osebami pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Tržiča. V sporu in pretepu je bilo udeleženih več oseb, med njimi naj bi bila ena oseba lažje telesno poškodovana ter je bila po pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno ustanovo. Ob prihodu policistov na kraj določenih udeležencev ni bilo več na kraju, prav tako kršitev ni več trajala. Policisti o kršitvi javnega reda in miru intenzivno zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka in udeležencih ter bodo po vseh zbranih obvestilih izvedli ustrezne prekrškovne ali predkazenske postopke.

