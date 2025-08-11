28.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 11 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Rogovilil na vlaku, nato pa se ulegel na tirnice

Kronika
Fotografija je simbolična. (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

Včeraj ob 20.41 so može v modrem poklicali s Slovenskih železnic, saj so imeli problem s potnikom, ki je rogovilil.

Na vlaku od Kopra proti Divači so namreč imeli težavo s precej okajenim 42-letnikom iz okolice Maribora, ki je nadlegoval potnike. Na ukaz sprevodnika je moral zapustiti vlak, ampak s tem zgodbe še ni bilo konec, saj se je ulegel na tirnice, zaradi česar je moral drug vlak ostro zavirati, policisti pa so ga zadnji hip potegnili s tirnic. Pri tem pa se je odločno upiral, zato so uporabili prisilna sredstva. S seboj domov je odnesel plačilni nalog. 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025