Rogovilil na vlaku, nato pa se ulegel na tirnice

Piše: C. R.

Včeraj ob 20.41 so može v modrem poklicali s Slovenskih železnic, saj so imeli problem s potnikom, ki je rogovilil.

Na vlaku od Kopra proti Divači so namreč imeli težavo s precej okajenim 42-letnikom iz okolice Maribora, ki je nadlegoval potnike. Na ukaz sprevodnika je moral zapustiti vlak, ampak s tem zgodbe še ni bilo konec, saj se je ulegel na tirnice, zaradi česar je moral drug vlak ostro zavirati, policisti pa so ga zadnji hip potegnili s tirnic. Pri tem pa se je odločno upiral, zato so uporabili prisilna sredstva. S seboj domov je odnesel plačilni nalog.