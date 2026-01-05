Rogovilil in vdrl v hotel

Piše: C. R.

Ponoči ob 1.30 so varuhe reda na pomoč klicali z recepcije hotela v Portorožu, saj je do tedaj neznani storilec razbil glavna vrata.

Na samem kraju so grešnika tudi hitro našli. Šlo je za 21-letnika, ki je najprej preplezal ograjo okoli hotela, nato pa pristopil do zaklenjenih krožnih glavnih vrat ter pričel z rokami in nogami pobesnelo udarjati po enem od steklenih vratnih kril, na katerih je poškodoval steklo.

Ker mu ni uspelo priti v notranjost hotela, je meni nič tebi nič odšel še do drugih vrat in prav tako začel udarjati po njih. Tokrat je bil uspešen, saj mu je uspelo vdreti v hotel, prišel je vse do bazena pred hotelom. Okopati pa se mu ni uspelo, saj so ga medtem možje v modrem že prijeli. O razlogih za tovrstno rogoviljenje ne poročajo, vsekakor pa sledi srečanje rogovileža s sodnikom.