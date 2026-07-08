Rogovilil in še divjal po cesti, dobili so ga šele v Kopru

Piše: C. R.

V ponedeljek je enemu od občanov “zakuhalo v glavi” na Štajerskem, saj naj bi se, kot poročajo možje postave, že doma obnašal nasilno, nato pa se je odpeljal z avtomobilom, seveda krepko potrjen z maligani.

Možje v modrem so vozilo izsledili in ga prvič poskušali ustaviti ob 21.21 pri Dramljah. Rogovilež je sprva ustavil na odstavnem pasu, nato pa sunkovito pospešil in z vožnjo nadaljeval po avtocesti. Vozil je z zelo različno hitrostjo, od približno 60 km/h do 220 km/h.

Na tak način je nadaljeval vožnjo vse do Kopra, saj so ga varuhi postave zaman poskušali ustaviti. Ves čas so mu sledili in ga večkrat poskušali zaustaviti z uporabo svetlobnih in zvočnih znakov vozil policije. Med postopkom je bila večkrat pripravljena tudi uporaba sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil (stinger), vendar ta zaradi varnostnih razlogov ni bila uporabljena.

Šele pri Kopru na hitri cesti pri izvozu Bertoki je vendarle zapeljal čez stinger, ki mu je predrl pnevmatike, a se ni dal kar tako ugnati. Vožnjo je enostavno nadaljeval vse do bencinskega servisa Bonifika v Kopru, kjer se je soočil z varuhi reda okoli enajstih zvečer. Pa tudi tam ni dal miru, saj je najprej zapeljal vzratno in zadel policijsko vozilo. Policisti pa so ga nato izvlekli iz avtomobila, ga “strokovno obdelali” in odpeljali na hlajenje. Jasno je, da je odklonil tako alkotest kot testiranje na droge, prav tako tudi strokovni pregled. Tako da ni ostalo drugega, kot da so ga policijsko pridržali, preiskovalna sodnica pa mu je sodno odredila strokovni pregled.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Obravnavajo sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Zagotovo si bo vročekrvni Štajerec nabral kar zajeten šop položnic in še kakšno kazensko ovadbo, navsezadnje je več sto kilometrov ogrožal varnost drugih udeležencev v prometu.

Samo dan kasneje, torej včeraj, so obravnavali podoben primer, le da so bili tokrat vpleteni mladoletniki z motornimi kolesi v Domžalah. V večernih urah si je skupina privoščila precej objestno vožnjo. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj z namenom izvedbe nadzora nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov. Policisti so opazili več mopedov in kros motornih koles, ki so jih vozili mladostniki. Kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov nekateri golobradi mopedisti niso ustavili na znake policistov ter so z vožnjo nadaljevali.

Med ustavljanjem mopedistov je prišlo tudi do prometne nesreče. Mladoletni voznik mopeda je med begom pred policistom motoristom zaradi nepravilnega premika trčil v službeno motorno kolo policije. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je manjša materialna škoda.

V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da je mladoletnik vozil neregistriran moped in da zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi ugotovljenih kršitev mu je bilo motorno kolo zaseženo. Zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče za prekrške.

Med obravnavo prometne nesreče in postopkom zasega vozila se je v bližini zbrala večja skupina mladostnikov, kar je izkoristil neznani storilec in sedel na že zaseženo motorno kolo, ga na za zdaj neugotovljen način spravil v pogon in se z njim odpeljal s kraja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine ter ugotavljajo identiteto storilca in vse okoliščine dogodka.

Podoben primer so včeraj obravnavali tudi policisti Policijske postaje Trbovlje. Nekaj pred polnočjo so opazili voznika mopeda in njegovega sopotnika, ki med vožnjo nista uporabljala zaščitnih čelad. Policisti so zaradi ugotovljene kršitve zapeljali za njima ter voznika z modrimi lučmi, zvočnimi signali in drugimi predpisanimi znaki pričeli ustavljati, vendar ta njihovih znakov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval.

Ko je voznik vendarle upočasnil in ustavljal, je policist zaradi izvedbe postopka prijel sopotnika za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal. Policist je pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Zoper voznika in sopotnika je bil izveden policijski postopek, o dogodku pa so bili obveščeni tudi njuni starši. Zoper oba bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.