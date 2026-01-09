Rjul, ker ni dobil nove “runde”

Piše: C. R.

Včeraj popoldne so varuhe reda poklicali iz gostinskega lokala v Šentjerneju, kjer si je eden od gostov po izdatni dozi maliganov predstavljal, da je kralj sveta in najedal vsem po vrsti.

Ko so mu novo “rundo” v lokalu zavrnili, mu je zavrela kri in je začel besno preklinjati osebje lokala, a tudi po prihodov policistov je še kar naprej rjul kot obseden in se motovilil po lokalu, tako da so ga strokovno vklenili in odpeljali na streznitev. Posledice njegovega nepremišljenega rogoviljenja se bodo poznale tudi v njegovi denarnici, saj so mu za popotnico izročili tudi precej zajeten plačilni nalog.