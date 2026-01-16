Razgrajal na avtobusu, eden od rogoviležev vztrajal pri posnemanju Goloba

Piše: C. R.

PU Koper poroča o več primerih kršenja javnega reda in miru. Varuhi reda so morali obvladati več rogoviležev.

Ob 06.58 je može v modrem klical voznik avtobusa, češ da ima zelo problematičnega potnika, ki je očitno že navsezgodaj pod močnim vplivom maliganov. Kmalu zatem so 51-letnega razgrajača tudi dobili v roke. Slednji s primestnim avtobusom vozil proti domu, pri čemer je med vožnjo pristopil do voznika avtobusa in mu grozil ter ga žalil, z navedenimi grožnjami pa je nadaljeval tudi med postopkom s policisti, želel je namreč na vsak način “obračunati” z voznikom avtobusa. Ker je bil izdatno potrjen z opojnimi substancami, so ga strokovno “obdelali” in odpeljali na treznjenje. Seveda je za popotnico dobil tudi položnico zaradi prekrška.

Včeraj ob 10.29 so bili policisti napoteni tudi do enega od podjetij v Pivki, kjer sta se stepla šoferja. Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta se tam stepla voznika dveh tovornih vozil in sicer 51-letni državljan Srbije in 54-letni državljan Bosne in Hercegovine. Pri tem je prvi najprej pljunil v drugega in ga nato še z roko udaril v obraz, s čemer je pri njemu najverjetneje povzročil hude telesne poškodbe (zlom nosa). Po dejanju se je navedeni s kraja odpeljal neznano kam, oškodovanec pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. V nadaljevanju so policisti pobeglega voznika izsledili v bližini Ajdovščine. Zoper državljana Srbije sledi ustrezen ukrep po prejemu podatkov o stopnji poškodbe (huda ali lahka). O vzrokih za pretep ne poročajo, sklepajo pa, da je bila morda posredi mednacionalna napetost.

Malo kasneje so policiste napotili na parkirišče pred enim od poslovnih objektov v Luciji, kjer je prišlo do kršitve javnega reda. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 53-letni moški iz okolice Ljubljane sedel na stopnicah vhoda v objekt in očitno posnemal premierja Roberta Goloba na proslavi ob dnevu samostojnosti. Takrat je v objekt želela vstopiti prijaviteljica, pri čemer ga je prosila, da se umakne, kar ga je razjezilo in je nanjo pričel kričati in jo zmerjati. Policisti so mu na kraju izdali plačilni nalog.