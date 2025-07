Prijeli romsko dvojico, ki je napadala v Šentjerneju, a težavam ni videti konca

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Policiji je uspelo izslediti in prijeti dva Roma, ki so v noči na 27. junij napadli in poškodovali Andreja Brečka iz Mihovice pri Šentjerneju, medtem ko jih je ta presenetil na svojem dvorišču.

Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, so po dogodku in v naslednjih dneh opravili večje število razgovorov z osebami, ki bi lahko karkoli vedele o dejanju in storilcih.

Na podlagi številnih aktivnosti so identificirali dva storilca iz okolice Šentjerneja, oba stara 29 let. Danes so ju prijeli, jima odvzeli prostost in ju pridržali. Na podlagi ugotovitev pa so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, ki še vedno poteka, so sporočili. Po naših informacijah gre za Roma.

Težavam pa ni videti konca. Novomeški policisti so namreč imeli včeraj kar nekaj dela. Med drugim so jih znova zaposlovali posamezni Romi, ki si, kot je znano, na njivah radi postrežejo s pridelki pridnih kmetov.

Okoli 15. ure so bili policisti obveščeni, da je občan na območju Straže zalotil moškega, ki naj bi mu z njive odtujil pridelke. Policisti Dolenjskih Toplic so se takoj odzvali in na kraju prijeli tri osumljence. Zasegli so jim ukradene pridelke in jih vrnili oškodovancu. Zoper 32-letnega osumljenca, 43-letnega osumljenca in 47-letno osumljenko (po naših informacijah gre za Rome) bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.