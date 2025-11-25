Pridržali tri rogovileže

Piše: C. R.

Policisti na Dolenjskem so imeli veliko opravka z rogovileži, ki so kršili javni red in mir. Izpostavljajo predvsem tri primere.

Včeraj okoli 19.30 so bili možje postave obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zdravstveni ustanovi v Novem mestu. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so ugotovili, da javni red in mir z nedostojnim vedenjem, vpitjem in neupoštevanjem navodil varnostnika krši 47-letni moški. Ker je besnel tudi po prihodu policistov, so ga “strokovno obdelali” in odpeljali na hlajenje. Seveda bo ob povratku domov za popotnico dobil še plačilni nalog.

Nekaj pred 23. uro so se policisti pridružili ekipi reševalcev, ki so posredovali v naselju Pot v gaj (romsko naselje pri Šmihelu), kjer naj bi moški padel po stopnicah in se poškodoval. Očitno je bilo nudenje medicinske pomoči zelo nevaren opravek, saj se je na kraj privlekel krepko okajen občan, ki je začel kričati in delati zgago. Tudi on se ni oziral na opozorila mož v modrem, tako da je tudi on nazadnje pristal v prostoru za treznenje, seveda s položnico.

Trebanjski policisti pa so nekaj po 4. uri prejeli klic na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Trebnjega, kjer naj bi pijan moški razbijal po hiši in se nedostojno vedel do očeta. 37-letnika so zato morali trdo prijeti in ga olisičiti, tudi on je končal v prostorih za “hlajenje”. Ukrepi seveda sledijo.