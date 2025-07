Prave kamikaze na cestah – ne želite si, da se zapletete v nesrečo z njimi …

Piše: C. R.

Dokaj redno se v črni kroniki pojavljajo poročila o ekstremnih primerih v prometu. Zdaj je to že praktično vsakodnevni pojav. O tem zgovorno priča tudi zadnje poročilo PU Novo mesto.

Med kontrolo prometa na območju Anzlove Gore so črnomaljski policisti včeraj nekaj po 11. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault thalia. Med postopkom so ugotovili, da gre za 30-letnega večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj in sopotnica med vožnjo nista uporabljala varnostnega pasu, tudi otroci v vozilu niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog in izdali plačilni nalog. Za ugotovljene kršitve je predvidena kazen v višini 1.430 evrov.

Večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov so nekaj po 12. uri v Brežicah kontrolirali tudi policisti PP Brežice. 43-letni voznik Volkswagen golf nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugemu vozilu. Med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, v vozilu pa je prevažal več oseb, kot je to dovoljeno. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.640 evrov.

No, ob tem naj dodamo, da gre v takih primerih v veliki večini za povratnike, ki so bili že v preteklosti večkrat zaloteni pri takšnih dejanjih. Vendar pa se lahko zelo komplicira, če se s takšnim zapletete v prometno nesrečo, saj lahko ostanete brez povračila škode.