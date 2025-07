Policisti pokukali v otroški voziček – kar so zagledali, jih je pustilo odprtih ust

Piše: C. R.

Stvari niso takšne, kakršne se zdijo na prvi pogled. To dobro vedo tudi možje postave, ki so v soboto v Novem mestu izvajali kontrolo, ob tem pa opazili mlad par, ki je pred seboj potiskal otroški voziček.

Toda, ko so pokukali vanj, niso našli dojenčka, pač pa ukradene električne vodnike, ki sta jih malo pred tem sunila z objekta v bližini. Seveda je sledil zaseg ukradene robe in kazenska ovadba.

Sicer pa je “bakromobil” ta vikend spet obratoval. S strehe objekta na Otočcu so neznanci odtujili bakrene obrobe. S tatvino so povzročili za okoli 2.500 evrov škode. Na parkirnem prostoru v Kostanjevici na Krki je med četrtkom in petkom, 10. in 11. julijem nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil in odtujil okoli 300 litrov goriva. Z njive v Mrtvicah, naselju v občini Krško, so v noči na petek, 11. julij, neznanci izkopali in odtujili krompir. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 300 evrov.

V Ravniku na območju Šentruperta je med ponedeljkom in petkom, 7. in 11. julijem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode. Na območju Velikega Gabra (Trebnje) je med četrtkom in petkom, 10. in 11. julijem, neznanec vlomil v prostore lokalne skupnosti. Odtujil ni ničesar, zaradi poškodbe vrat je nastalo za okoli 2.000 evrov škode. V noči na soboto, 12. julija, je v Ruhni vasi (občina Škocjan) nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil štiri avtomobilska platišča. Lastnico je oškodoval za 1.000 evrov.