Policija ustavila avtobus, sledilo je presenečenje

Piše: C. R.

V soboto okoli 21. ure so se prometni policisti odpravili na magistralno cesto med Novim mestom in Metliko. Razlog je bil precej nenavaden: dobili so obvestilo o avtobusu, ki pelje zelo počasi in ovira promet.

Nazadnje so na avtobus, ki je vozil proti Novemu mestu, res ustavili. Ko so preverili 60-letnega voznika, so bili nemalo presenečeni, ko so ugotovili, da potnike prevaža z neveljavnim vozniškim dovoljenjem, ki je na podlagi pravnomočne sodne odločbe prenehalo veljati.

Možje v modrem so morali zato ukrepati in so mu vozilo zasegli, 35 potnikov pa je moralo avtobus zapustiti in počakati na nadomestni prevoz. Voznika in njegovega delodajalca pa čaka kar precej konkretna globa. Kam so bili potniki namenjeni, policija ni sporočila.

Naslednji dan okoli 18h pa so obravnavali tudi kombi iz Francije, v katerem je imel voznik kar precej težko nogo in je ob vratolomni vožnji na avtocesti oplazil varovalno ograjo na mestu, kjer potekajo gradbena dela. Kasneje je policijska patrulja izsledila grešnika in ugotovila, da sploh nima vozniškega dovoljenja, a se je vseeno odpravil na dolgo pot. Na koncu pa mu ni pomagalo, ko se je hotel “narediti Francoza”. Srečanje s sodnikom seveda sledi.

Policija je imela minuli konec tedna precej opravka s še nekaj grešniki, ki so si domišljali, da pri nas pravila ne veljajo. V soboto zvečer so na Obrežju ustavili avtomobil znamke nissan s Hrvaške in kontrolirali 45-letnika za volanom. Alkotest je potrdil njihov sum, da je bil krepko “moker pod streho”, saj je napihal 1,6 promila. Neodgovorneža so pridržali do srečanja s sodnikom in mu odvzeli vozniško, naslednji dan pa so mu v roke stisnili položnico v vrednosti 1200 evrov ter odločbo o 18 kazenskih točkah, kar pomeni, da mu je šla vozniška po gobe. Vsekakor pa na območju Slovenije ne bo smel nikoli v življenju več voziti.

Že v petek zvečer so metliški policisti ustavili tudi mercedeza, v njem pa je bil voznik, ki je napihal za 1,8 promila. Tudi on je ostal brez vozniškega dovoljenja ter položnico za 1200 evrov.

Istega dne, le da že zgodaj popoldne, pa so zalotili državljana Srbije v BMW X4, ki je po avtocesti mimo Čateža ob Savi divjal z več kot 180 kilometrov na uro. Dva dni kasneje pa so podobno ujeli še enega državljana Srbije z audijem RS6, ki je vozil celo več kot 200 kilometrov na uro na istem odseku. Obema so seveda zaračunali mastno globo, a glede na drag vozni park bo to zanju mačji kašelj.