Policija nam je glede umora v Bojancih sporočila naslednje

Piše: C. R.

Policijska uprava Novo mesto je poslala odgovore na naša vprašanja, ki smo jih naslovili včeraj glede primera uboja v Bojancih.

Odgovor objavljamo v celoti:

Policija je bila o dogodku obveščena nekaj po 21. uri. Ob prejemu obvestila je šlo za nepopolne informacije o nasilnem dogodku z uporabo strelnega orožja, osumljenec pa je po informacijah prič in svojcev s kraja streljanja pobegnil v gozd. Enote so bile napotene tako na kraj, sočasno pa so policisti pričeli tudi z aktivnostmi za izsleditev pobeglega storilca. Pri takšnih dogodkih morajo policisti delovati premišljeno in taktično, ob upoštevanju vseh okoliščin ter razpoložljivih informacij. V hišo so policisti vstopili ob 21.47.

Poudarjamo, da so policisti v nočnem času na težko dostopnem, gozdnatem območju iskali osebo, ki je pred tem storila hudo kaznivo dejanje zoper življenje , pri čemer ni bilo znano, ali je še vedno oborožena. Osumljenec je lovec, skrival pa se je na njemu dobro znanem terenu. Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti je zato nujno zagotoviti tudi varnost policistov, kar vpliva na način in dinamiko ukrepanja. Taktike, metodike dela in konkretne razporeditve policijskih enot policija iz razumljivih razlogov ne more razkrivati.

Glede nadzora državne meje pojasnjujemo, da policija ob takšnih dogodkih ukrepa na podlagi takrat razpoložljivih informacij. Takoj po ugotovitvi, da je osumljenec pobegnil, so bile vzpostavljene aktivnosti za njegovo izsleditev, med drugim tudi obveščanje sosednjih varnostnih organov in usmerjanje policijskih patrulj na ključne in najbolj verjetne izstopne točke. V nadaljevanju so se informacije sproti dopolnjevale, nadzor pa je bil prilagajan novim ugotovitvam. Zaradi varovanja postopkov in nadaljnje kriminalistične preiskave podrobnosti o konkretnih operativnih ukrepih in razporeditvi policijskih enot ne moremo razkrivati.