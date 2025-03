Policija išče zloglasnega pobeglega zapornika

Piše: C. R.



Policisti zaradi razpisane tiralice iščejo pobeglega zapornika, 38-letnega Asmirja Sulejmanovića.

Iskani je visok 190 cm, suhe postave, oblečen naj bi bil v črna oblačila in pokrit s črno kapo s šiltom. Policija intenzivno izvaja vse ukrepe za izsleditev pobegle osebe. Če ga opazite, o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113.

Vse, ki imajo o njem kakršne koli informacije, ki bi policiji lahko pomagale pri njegovi izsleditvi, prosijo, naj pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Sulejmanović je bil na prestajanju zaporne kazni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, od koder je pobegnil. Zaradi uboja znanca Branimirja Bajdeta iz koristoljubja ter kraje njegovega traktorja spoznan krivega uboja, za kar mu je okrožno sodišče v Ljubljani marca 2017 dosodilo enotno kazen 14 let in sedem mesecev zapora. Višje sodišče v Ljubljani pa je oktobra 2017 presodilo, da je dobil prenizko kazen in mu določilo enotno kazen 16 let in dva meseca zapora.