Pohlep ljudi privlači spletne goljufe – poglejte, kaj so storili na Gorenjskem …

Piše: C. R.

Želja po lahkem zaslužku številne premami, da hitro padejo na sladke obljube o nakazilu. Resnica pa je velikokrat drugačna. To kažeta tudi dva primera z Gorenjske.

Včeraj popoldne je prebivalec Kranjske Gore dobil klic neznanca po telefonu. Klicatelj mu je obljubil nakazilo 600 evrov na kripto račun, seveda pod pogojem, da na računalnik namesti aplikacijo. Kar je naivnež tudi storil, neznanec pa mu je dajal navodila. No, malo kasneje pa je klicani ugotovil, da ne samo, da ni prejel obljubljenega zneska, pač pa mu je z računa izginilo kar sedem tisoč evrov.

Le malo kasneje je podobno zgodbo doživela prebivalka Jesenic. Po telefonu jo je poklical neznanec in ji obljubil nakazilo devet tisoč evrov, seveda pod istimi pogoji kot v prejšnjem primeru. Zgodba se je ponovila in občanka je seveda ostala ne samo brez obljubljenega nakazila, pač pa ji je neznanec z bančnih računov izpulil prav tolikšno vsoto.

In za kaj gre? Goljufi dejansko s sladkimi obljubami premamijo ljudi, ki so pripravljeni dajati tudi osebne podatke, tudi gesla za dostop do svojega računa. Prav to pa je ponavadi usodno. Vendar ko zlikovci poberejo denar z računa, je ponavadi že prepozno.