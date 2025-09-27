Pod Golobom in Sajovicem gre vse narobe: nacionalni test alarmiranja preko mobilnih telefonov spodletel

Piše: G. B.

“Ob 12. uri bodo uporabniki mobilnih naprav po državi v okviru javnega testiranja sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm dobili testno sporočilo. To se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljal pa ga bo glasen zvočni signal tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način,” so danes obveščali iz Uprave za zaščito in reševanje.

Izkazalo se je, da je test spodletel. Sporočilo so ob glasnem sporočilu dobili le nekateri, morali pa bi ga vsi. Nekaterim je telefon le brnel, so pa mnogi, ki testnega sporočila sploh niso prejeli.

Kar pomeni, da je nacionalni test z alarmiranjem preko mobilnega telefona spodletel. Za izvedbo testiranja sta sicer odgovorna vlada in ministrstvo za obrambo, ki ga vodi Borut Sajovic (Svoboda), pa tudi ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi Ksenija Klampfer.

Da je test spodletel, poroča tudi STA. Mnogi namreč po njenih informacijah sporočila niso dobili.