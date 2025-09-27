Pod Golobom in Sajovicem gre vse narobe: nacionalni test alarmiranja preko mobilnih telefonov spodletel

Piše: G. B.
“Ob 12. uri bodo uporabniki mobilnih naprav po državi v okviru javnega testiranja sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm dobili testno sporočilo. To se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljal pa ga bo glasen zvočni signal tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način,” so danes obveščali iz Uprave za zaščito in reševanje.
Izkazalo se je, da je test spodletel. Sporočilo so ob glasnem sporočilu dobili le nekateri, morali pa bi ga vsi. Nekaterim je telefon le brnel, so pa mnogi, ki testnega sporočila sploh niso prejeli.
Kar pomeni, da je nacionalni test z alarmiranjem preko mobilnega telefona spodletel. Za izvedbo testiranja sta sicer odgovorna vlada in ministrstvo za obrambo, ki ga vodi Borut Sajovic (Svoboda), pa tudi ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi Ksenija Klampfer.
Da je test spodletel, poroča tudi STA. Mnogi namreč po njenih informacijah sporočila niso dobili.
Sistem je namenjen hitremu in učinkovitemu pošiljanju nujnih informacij na določenem geografskem območju v primeru naravnih in drugih nesreč. Predvidoma bo pomagal tudi pri iskanju pogrešanih.
Testiranje je po besedah ministrice za digitalno preobrazbo Ksenije Klampfer med drugim pomembno za seznanitev prebivalcev s sistemom ter temu, da preverijo, ali njihove naprave prejemajo in prikazujejo ta sporočila. Pristojni organi so večkrat poudarili, da prejemnikom testnih sporočil ni treba ukrepati.
Sistem javnega obveščanja preko mobilnih omrežij že uporablja večina držav EU. Direktiva EU o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah je članicam naložila, da do junija 2022 zagotovijo, da mobilni operaterji končnim uporabnikom posredujejo javna opozorila o nevarnosti v obliki elektronskega sporočila.
Janez Janša, osamosvojitveni obrambni minister, pa je spomnil, da se sistem testira s kar dveletno zamudo. To je sporočilo, ki ga je objavil pred testiranjem: