Po napadu migranta na dečka še trije spolni napadi v šestih dneh!

Piše: Moja Dolenjska

Potem ko je prišlo na dan, da je alžirski migrant v Novi Gorici skušal posiliti dečka, a je pozneje policiji pobegnil, Novo Gorico znova pretresa spolno nasilje. Minuli teden so bile žrtve mladoletnica, študentka in ukrajinska begunka, poročajo Slovenske novice.

Le šest dni po grozljivem napadu na mladoletnika je v mestu udaril nov spolni napadalec – po podatkih časopisa državljan Kosova. Šlo naj bi za gradbinca, ki je prejšnjo nedeljo, nekaj sto metrov od Dijaškega doma Nova Gorica, otipaval mladoletno dijakinjo ter se dotikal ukrajinske begunke, začasno nastanjene v istem domu.

V ponedeljek je napadel še tretjič – tokrat si je za žrtev izbral študentko. V nasprotju z Alžircem, ki je po prejšnjem napadu skočil skozi okno sodne dvorane in ga policisti ob pomoči italijanskih kolegov še vedno intenzivno iščejo, tokratni osumljenec ni pobegnil – a je kljub temu na prostosti, izpustila ga je preiskovalna sodnica.

Na policiji so dogajanje potrdili. “V tem trenutku lahko zgolj potrdimo, da na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavamo kaznivo dejanje spolnega nasilja, ki ga je utemeljeno osumljen tuj državljan. Slednji je bil prijet in po policijskem pridržanju s kazensko ovadbo priveden v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po opravljenem zaslišanju pri preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici je bil tuji državljan izpuščen na prostost”.