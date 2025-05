Po avtocesti letel kot “sneta sekira” – ko so ga ujeli, je sledilo tole …

Piše: C. R.

Policisti Postaje prometne policije Celje so v včerajšnjem poostrenem nadzoru cestnega prometa na avtocesti zaznali več prekoračitev hitrosti.

Izstopajoč je bil 26-letni voznik osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti 130 km/h vozil s hitrostjo 203 km/h. Za nameček je vozil še pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je imel nekaj manj kot promil alkohola v krvi.

Policista sta kršitelju prepovedala nadaljnjo vožnjo in mu izdala plačilni nalog. Poleg globe v višini 2.100 evrov mu je bila izrečena še stranska sankcija 25 kazenskih točk.

“Kombinacija prehitre vožnje in vožnje pod vplivom alkohola je tista, ki najpogosteje botruje najhujšim prometnim nesrečam. Zato voznike opozarjamo naj upoštevajo omejitve hitrosti in naj ne vozijo, če so pred tem uživali alkoholne pijače,” sporoča policija.