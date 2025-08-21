18 C
Pes brutalno pokončal mačko, policija ugotovila šokantno dejstvo

Kronika
Piše: C. R. 

V sredo dopoldne je pes v okolici Kopra napadel mačko, ki je poginila. Policisti so med posredovanjem ugotovili, da pes ni cepljen. Hkrati so pri 68-letnici, ki je skrbela za psa, našli še sedem necepljenih psov. Zoper njo in zoper 49-letno lastnico dveh psov, od katerih je eden napadel mačko, bodo policisti predlagali prekrškovni postopek.

Policisti so ugotovili, da je vaška mačka prišla na dvorišče 68-letne ženske, kjer sta jo opazila dva psa, za katera je slednja skrbela in sta last 49-letne ženske iz Ljubljane. Eden od psov je mačko napadel in poškodoval tako, da je na kraju poginila, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so 68-letnici, ki je skrbela za dva psa 49-letnice iz Ljubljane, izdali plačilni nalog ter napisali poročilo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V postopku so policisti ugotovili, da psa 49-letnice nista cepljena, zato bodo zoper njo predlagali prekrškovni postopek.

V postopku so policisti ugotovili, da ima 68-letnica še šest lastnih psov, ki prav tako niso cepljeni, zato bodo tudi zoper njo predlagali prekrškovni postopek.

