Novomeško naselje Brezje: Ogrožal otroka v avtu, nato pa še rogovilil

Piše: C. R.

Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog v naselju Brezje nekaj pred 14. uro kontrolirali voznika osebnega avtomobila renault scenic.

Med postopkom so ugotovili, da 36-letni kršitelj v vozilu prevaža otroka, ki ni zavarovan z ustreznim zadrževalnim sistemom. A to še ni bilo vse, saj je možakar začel rogoviliti in se prepirati s policisti, nazadnje pa se je začel vanje agresivno zaganjati. Možje postave so rogovileža olisičili in ga obvladali. Plačilni nalog tako za rogoviljenje kot za prometne prekrške seveda sledi.