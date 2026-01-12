Nova sodna sramota: Belokranjcu, ki so ga ugrabili migranti, zavrnili odškodninski prispevek

Piše: C. R.

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbeni zahtevek Belokranjca, ki ga je maja 2019 ugrabila skupina tujcev, ki so bili v državi nezakonito, poroča Dnevnik. Belokranjec je v odškodninski tožbi od države terjal 45.500 evrov odškodnine.

Maja 2019 so trije nezakoniti migranti v njegovem domačem vinogradu v Beli krajini ugrabili takrat 79-letnega domačina Mirka Moravca, ga zvezali z vrvjo, mu prelepili usta z lepilnim trakom, ga strpali v prtljažnik njegovega avta ter ga po nekaj urah vožnje izpustili v bližini italijanske meje. Šlo je za razvpito dejanje, ki je zelo odmevalo v medijih. Migranti so v glavnem prečkali mejo med Hrvaško in Slovenijo, seveda mimo mejnih prehodov.

Oškodovanec je kasneje od države zahteval 45.500 evrov odškodnine, saj je bil prepričan, da bi državni organi z aktivnejšim ukrepanjem dejanje lahko preprečili. V tožbi je navajal, da je država dolžna zavarovati občane, preprečevati nedovoljene migracije in pregledovati dokumente na meji, česar pa da v tem primeru ni storila. Prepričan je namreč bil, da so ugrabitelji tistega dne z njim v prtljažniku dvakrat prečkali mejo s Hrvaško, pri čemer jih niso niti enkrat legitimirali, pa bi jih morali.

Sodnica Metka Turk se z njim ni strinjala. Njegov zahtevek, ki ga je označila za neutemeljenega, je že novembra lani v celoti zavrnila, poroča Dnevnik. V več let trajajočem postopku so preučili listinske dokaze, zaslišali so tako Belokranjca kot več prič, opravili so ogled kraja in rekonstrukcijo dogodka, zaslišali pa tudi sodnega izvedenca avtomobilske stroke.

Sodišče je ugotovilo, da 8. maja 2019 ugrabitelji sploh niso prečkali prečkali meje s Hrvaško in da so vso pot opravili po ozemlju Slovenije. “Da mejne kontrole ne bi opravili na dveh prehodih, je najmanj nenavadno oziroma takšnih trditev tožnik ni z ničimer dokazal,” piše v sodbi. Da so vozili samo po Sloveniji, so zatrdili tudi ugrabitelji, ki so bili spoznani za krive ropa, ugrabitve in kraje avta, za kar so bili obsojeni na leto in devet mesecev zapora, naknadno pa za pet let izgnani iz Slovenije.

No, bizarna sodna odločitev, ki kaže na to, da za migrantske vragolije v naši državi očitno ne odgovarja nihče. Ali kot nam je dopovedoval sedaj že dvakratni nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar: “Zaklepajte se.”