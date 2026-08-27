Nova grozljiva nesreča na primorski avtocesti: trije mrtvi!

Piše: G. B.

“Ob 16.28 smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči na avtocesti, med Uncem in delovno zaporo pred Ravbarkomando. Udeležena sta bila tovorno vozilo in osebni avtomobil,” je sporočila PU Ljubljana.

Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj in gasilci. Po prvih podatkih je tovorno vozilo ostalo v okvari v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila je trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. V osebnem avtomobilu je bilo pet oseb, vsi so državljani Severne Makedonije. Zdravnik je na kraju potrdil smrt treh oseb, eno poškodovano osebo so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, z reševalnim vozilom so odpeljali v bolnišnico tudi poškodovanega voznika osebnega avtomobila, je sporočila policija.

To je sicer ena hujših nesreč, podobna tisti, ko je v kombiju julija lani umrlo pet državljank Ukrajine.

Ogled kraja poteka, na kraj gesta tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica. Avtocesta proti Kopru je zaprta, izločanje vozil je urejeno na izvozu Unec. Trenutno policisti rešujejo ujeta vozila v koloni, tovorna vozila se izločajo pri Logatcu.

Več sledi …