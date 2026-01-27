Noro: z grobov so kradli kot srake, sedaj so jih varuhi reda končno prijeli! Gre za par iz Bolgarije

Piše: C. R.

Še decembra je Planet TV poročala o obupanih prebivalcih obalnih krajev (Škofije, Sv. Anton), ki so se soočali s stalnimi tatvinami z grobov svojcev.

Po mesecu dni iskanja je policija zabeležila prvi uspeh, saj so odkrili, kdo je na več grobovih poškodoval in si protipravno prilastil večjo količino kovinskih nagrobnih izdelkov, lantern in drugih okrasnih predmetov, pri čemer so več grobov tudi poškodovali. Do sedaj je škodo prijavilo 65 oškodovancev, škode pa je za skoraj 35 tisočakov.

In koga so našli? Nečedna dejanja sta izvajala 31-letnik in njegov 19-letni pajdaš iz Bolgarije, ki sta neprijavljena bivala na območju občine Koper več kot mesec dni. V preiskavi so varuhi reda osumljencema zasegli večje število protipravno pridobljenih predmetov, predvsem kovinskih nagrobnih izdelkov, za katere je bilo ugotovljeno, da izvirajo iz opisanih kaznivih dejanj. Izvedli so tudi hišno preiskavo in zasegli še več ukradenih predmetov, tudi strojno orodje, avtomobilski katalizatorji, prenosni računalniki, telefoni, itd. Vse predmete so zasegli, saj obstaja verjetnost, da so bili ukradeni.

Osumljenca sta bila prejšnji teden odpeljana k sodniku, ki je odredil pripor. Z zbiranjem obvestil in preiskavo glede predmetnih kaznivih dejanj nadaljujejo tudi v smeri ugotovitve sostorilcev in prikrivalcev. Odtujeni predmeti bodo v nadaljevanju po opravljenih prepoznavah vrnjeni oškodovancem.

“Preostale oškodovance, ki so bili v predmetnih kaznivih dejanjih prav tako oškodovani pozivamo, da se zglasijo na Policijski postaji Koper in podajo prijavo,” so sporočili iz PU Koper.

Očitno sta bila dolgoprsteža zelo spretna in povsem brez moralnega kompasa, saj sta z grobov kradla kot srake povsem neopaženo in ju dolgo časa niso mogli zasačiti.