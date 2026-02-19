Noro, kaj sta počela s policijskimi avtomobili!

Piše: C. R.

Prejšnji teden so brežiški policisti naleteli na precej nevsakdanji prizor v Dobovi, kjer sta bila parkirana policijska avtomobila.

Izkazalo se je, da ju je tedaj še neznani storilec krepko “zdelal”. Z vozila je odlomil in poškodoval obe stranski ogledali in hodil po pokrovu motorja in po strehi, prav tako pa je hodil tudi po strehi drugega vozila in povzročil škodo.

Na podlagi sledi in obvestil so v tem tednu izsledili dva storilca, od katerih je bil eden mladoleten. Oba bodo kazensko ovadili. Od kod sta storilca, policija ne poroča.