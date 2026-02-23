Neverjetno, kaj vse se vozi po cestah …

Piše: C. R.

Policisti PU Novo mesto poročajo o pravcatih tempiranih bombah na naših cestah.

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti v petek nekaj pred 11. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4. Že na prvi pogled je bilo vidno, da nekaj ni v redu, saj avtomobil sploh ni imel registrskih tablic, nato pa se je pokazalo, da je 47-letni voznik precej smrdel po alkoholu, v avtomobilu pa je prevažal več oseb od dovoljenega števila, seveda nihče ni uporabljal varnostnega pasu. Opravljanje alkotesta je odločno odklonil, kar pa mu ni nič pomagalo, saj so mu avtomobil zasegli, poleg plačilnega naloga pa se bo v kratkem srečal s sodnikom. Po vsej verjetnosti pa tudi nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Istega dne zvečer so policisti PPP Novo mesto v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6 in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost konoplje. Zasegli so mu manjšo količino prepovedane droge in zanj odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Dan kasneje zvečer so v Črnomlju izsledili in ustavili voznika osebnega avtomobila renault cilo, ki je na obvoznici trčil v več prometnih znakov, jih poškodoval in odpeljal s kraja nesreče. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili strokovni pregled, ki ga je prav tako odklonil. Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.