Policisti so ponoči našli in pridržali 22-letnega Sebastijana Brajdiča iz Novega mesta, ki je osumljen ropa na parkirišču prodajalne na Topliški cesti v Novem mestu v noči na sredo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Več s policije niso pojasnili, sinočnje obvestilo o iskanju so preklicali, še vedno pa zbirajo informacije o dogodku.