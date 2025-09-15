Najstnik pokazal sredinec, nato pa sprovociranega rogovileža kresnil po “goflji”

Piše: C. R.

Idilično nedeljsko popoldne na koprskem Markovcu je prekinil pravcati “aufbiks”, zaradi katerega so klicali na pomoč varuhe reda.

Zgodilo naj bi se pri gostinskem lokalu okoli 15.30, možje v modrem pa so nato zbrali obvestila in ugotovili precej bizarne okoliščine. 43-letnik in njegov najstniški sin, oba Koprčana, sta namreč kolesarila, pri tem pa nista bila preveč pozorna in sta grobo izsilila prednost vozniku avtomobila iz Pirana. Slednji je pobesnel, zapeljal za njima, jima zaprl pot, izstopil iz vozila ter se lotil najstnika, ki mu je malo pred tem predrzno kazal stegnjen sredinec.

No, izkazalo se je, da je bila prehitra jeza voznika avtomobila dokaj slaba popotnica, saj se je vmešal najstnikov oče, voznik pa ga je porinil po tleh. 15-letnik pa se ni dal: 36-letnika je krepko kresnil “okoli kepe”, tako da je obležal. Policija je sporočila, da se je lažje poškodoval, ni pa znano, za kakšno poškodbo je šlo. Verjetno pa so vmes že posegli policisti. 36-letnik naj bi 15-letnika kazensko ovadil, vsi trije pa so dobili položnice zaradi kršenja javnega reda in miru. Bo pa skušal težaški voznik ta dogodek čimprej pozabiti, saj mu bo težko priznati sramotno dejstvo, da ga je dvajset let mlajši mulec najprej sprovociral in nato nabutal.