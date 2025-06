Na Primorskem prijeli zadrogiranega cestnega rogovileža

Piše: C. R.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so konec minulega tedna oz. v petek, 30. maja v popoldanskem času, na Ajdovskem obravnavali primer nevarne vožnje, ko je 30-letni voznik osebnega avtomobila z območja Severne Primorske (v vozilu je bil tudi 19-letni sopotnik) z neodgovornim ravnanjem resno ogrožal svojo in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.

Policisti so v Ajdovščini (Vipavska cesta) z namenom izvedbe postopka po cestnoprometnih predpisih ustavljali voznika osebnega avtomobila na predpisan način (z modro lučjo in kratkim zvočnim signalom s sireno), vendar tega voznik ni upošteval in je vožnjo pospešil in pri tem spreminjal smerno vozišče ter skušal zbežati policijski patrulji PP Ajdovščina. Med nevarno vožnjo po več ulicah Ajdovščine je v nadaljevanju zavil v smeri Lokavca in bližnje okolice, kjer je med drugim ogrozil varnost dveh pešcev. Tudi v nadaljevanju se kljub večkratnim pozivom k ustavitvi pobegli voznik avtomobila na znake policistov več policijskih patrulj z območja PU Nova Gorica ni odzval (ustavljali so ga z modro svetilko in kratkimi zvočnimi znaki s sireno).

Z nevarno vožnjo je tudi kasneje nadaljeval po Ajdovščini, kjer je bil okoli 15. ure zgoščen promet in je s svojo vožnjo ponovno ogrožal druge udeležence v prometu. Med begom pred policisti je kršil številne cestnoprometne predpise (vožnja po nasprotnem smernem pasu, prekoračitev dovoljene hitrosti), prav tako ni pazil na varnost drugih vozil na cesti, saj so morali vozniki nevarnemu vozniku sunkovito izogibati, da so se lahko izognili trčenju z njegovim vozilom. Voznik je v bližini bencinskega servisa (Goriška cesta) v Ajdovščini pri begu oz. vzvratni vožnji trčil tudi v službeno policijsko vozilo in tako ponovno pridobil prostor za beg z vozilom; v prometni nezgodi nihče ni bil telesno poškodovan.

Z nevarno in objestno vožnjo je nadaljeval po številnih ulicah v Ajdovščini, prav tako je pri tem ogrožal druge voznike v prometu, ki so se mu morali umikati in tako preprečili trčenje. Policijske patrulje več policijskih postaj so v okviru koordinirane akcije uspele na koncu pobeglega voznika izsledili oz. ustaviti v Ajdovščini (ulica Pot v Žapuže), kjer se je ustavil pred kovinskim dvižnim stebričkom. Takoj po zaustavitvi je voznik stekel iz avtomobila, vendar ga je kmalu zatem dohitel policist PP Ajdovščina, ki je moral v postopku zoper pobeglega voznika uporabiti prisilna sredstva (telesna sila in sredstva za vklepanje in vezanje).

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da 30-letni voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu so bile nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo temu vozilu (vozilo je odjavljeno iz prometa). Policisti so mu vozilo zasegli. Odrejen mu je bil tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi in je bil pozitiven na prepovedane droge (amfetamini, metamfetamini), zato mu je bil odrejen in opravljen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Prav tako so mu v postopku zasegli manjšo pvc vrečko z vsebino neznane bele kristalne snovi zaradi suma, da gre za prepovedano drogo. V primeru pozitivnega rezultata preliminarnega testa bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Voznik ni vozil pod vplivom alkohola.