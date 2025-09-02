Na Gorenjskem dvakrat “nabunkali” varuhe reda

Piše: C. R.

Policijska uprava Kranj poroča o dveh primerih napada na policiste.

Radovljiški policisti so bili včeraj nekaj čez 10. uro obveščeni o kršitvi javnega rada in miru v bližini ene izmed bencinskih črpalk na območju Radovljice, kjer naj bi dva moška prevračala smetnjake. Izkazalo se je, da gre za mladoletnika, ki pa sta bila očitno precej srbirita. Ko sta rogovileža zagledala može v modrem, sta zbežala. Kmalu zatem je bil eden izmed njiju v bližnji okolici izsleden in je takoj napadel policista. V nadaljevanju je bil obvladan in so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. Prav tako je bil v bližnji okolici izsleden tudi drugi moški, ki je prav tako takoj napadel policista in ga tudi telesno poškodoval. V nadaljevanju so ukrotili tudi njega. Gorenjski kriminalisti zoper oba mladoletnika zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir ter o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Blejski policisti pa so bili včeraj nekaj čez 17.30 obveščeni o kršitvi javnega rada in miru na eni izmed avtobusnih postajališč na območju Bleda, kjer so imeli opravka z 49-letno gospo, ki je divje rjovela na voznico avtobusa, slednja pa je seveda poklicala na pomoč varuhe reda. Vendar se jezna potnica ni dala kar tako ugnati, saj se je zakadila v policiste kot stekel pes, zato so jo morali obvladati s tršimi prijemi. Na kraj je bilo poklicano tudi zdravstveno osebje, ki je kršiteljico zaradi nepojasnjenega zdravstvenega stanja z reševalnim vozilom odpeljalo v ustrezno zdravstveno ustanovo. Gorenjski kriminalisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

A to še ni vse. V nadaljevanju so policisti zoper besnečo 49-letno občanko dobili tudi prijavo, da naj bi enemu izmed občanov poškodovala kolo in ga s tem dejanjem oškodovala za okoli 400 evrov. Za ta dogodek pa policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in bodo o vseh ugotovitvah, prav tako obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.