Na Dobovi se je iztiril vlak – v samo nekaj sekundah pol milijona evrov škode

Piše: C. R.

Včeraj ob 20.28 uri je prišlo do iztirjenja vlaka na ŽP Dobova, pri čemer je nastala večja materialna škoda.

Na kraj so bili napoteni kriminalisti, ki so opravili ogled kraja in zbrali prva obvestila ter ugotovili, da je prišlo pri premiku vlakovne kompozice (skupaj 22 vagonov) do iztirjanja dveh vagonov. Vagona sta zapeljala izven železniške proge, pri tem pa je prvi vagon trčil v drog električne napeljave, ga podrl in zapeljal preko slednjega.

Pri iztirjenju vlaka ni bil nihče poškodovan, po oceni predstavnikov SŽ pa nastala materialna škoda na infrastrukturi, vlakovni kompoziciji in pri izpadu tovornega železniškega prometa znaša pol milijona evrov.