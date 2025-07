Na avtocesti se je “delal Francoza”, možje postave so kmalu ugotovili kruto resnico

Piše: C. R.

Kar precej opravka so imeli policisti PU Novo mesto z grešniki na cestah. Tudi s tujci, saj se očitno nekateri turisti obnašajo precej nonšalantno. Je kriv tudi slab ugled Slovenije v svetu in mišljenje, da pri nas lahko vsak dela, kar hoče?

Kakorkoli že, v petek dopoldne so policiste obvestili o objestni vožnji voznika osebnega avtomobila francoskih registrskih oznak, ki naj bi na avtocesti iz smeri Novega mesta proti Obrežju vozil z veliko hitrostjo in prehiteval vozila pred seboj po levi in desni strani. Seveda so se možje postave hitro organizirali in mu postavili zasedo. Izkazalo se je, da je za volanom sedel 40-letni Avstrijec, ki se je očitno “delal Francoza”, saj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Policija ne poroča, ali je za njegova dejanja kriv tudi vpliv prepovedanih drog, avtomobil pa so mu vseeno zasegli. Veselo snidenje s sodnikom seveda sledi v kratkem.

Včeraj so zaznali še en podoben primer, saj so v naselju Brezje zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika motorja znamke Kawasaki. Ugotovili so, da 43-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v alkotest pa je napihal za skoraj dva promila. Motor so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Istega dne so Trebnjem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Peugeot 206. 30-letnemu kršitelju, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je bil pozitiven na kokain in kanabis. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo in zasegli avtomobil, čaka ga srečanje s sodnikom.

Ta dan dopoldne so policisti na Obrežju ustavili tudi voznika osebnega avtomobila VW T-cross nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 193 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 63 km/h. 57-letnemu državljanu Hrvaške so zaradi kršitve izrekli globo. Na Obrežju so ustavili tudi voznika mercedes benz AMG nemških registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil z isto hitrostjo kot prejšnji grešnik. 22-letnemu državljanu Kosova so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Že v petek so tudi zaznali prometno nesrečo, ki je ohromila promet na dolenjski avtocesti. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PPP Novo mesto je 51-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom slovenskih registrskih oznak vozil iz smeri Biča proti Trebnjem po desnem prometnem pasu v delovni zapori. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in pričel zavirati, vendar je kljub temu trčil v dragoceni lamborghini aventaor švicarskih registrskih oznak, ki ga je vozil 48-letni voznik iz Avstrije. Voznik tovornega vozila je trčil še v varovalno ograjo in v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 37-letni voznik iz Bosne in Hercegovine. V nesreči se je lažje poškodoval povzročitelj, nastala je tudi velika premoženjska škoda na udeleženih vozilih. Še posebej pri osebnem avtomobilu, ki velja za luksuznega.

V soboto nekaj po 6. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Smedniku blizu Krškega. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 62-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, sicer državljan Avstrije, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je v isti smeri pravilno vozil 52-letni državljan Romunije. Lažje poškodovanega povzročitelja in huje poškodovano 54-letno potnico iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelja čaka kazenska ovadba.

V soboto okoli 19. ure je na avtocesti pri počivališču Starine v smeri proti Ljubljani voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovanega 31-letnega voznika iz Švice in prav tako lažje poškodovane štiri potnike v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izrekli globo.

Policisti PP Metlika so med opravljanjem nalog na območju naselja v Rosalnicah isti dan dopoldne ustavili večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov. 20-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan chevrolet, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.