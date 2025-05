Mlajša moška med vožnjo s skuterjem oropala 81-letnico

Piše: C.R., STA

V petek dopoldne sta dva neznana mlajša moška na območju Mestne občine Maribor s skuterjem pripeljala po pločniku mimo 81-letne ženske, ki je pred tem na bankomatu dvignila denar. Med vožnjo ji je eden izmed njiju z ramena iztrgal torbico in ukradel okoli 1300 evrov. Eden od storilcev je imel pri sebi predmet, podoben pištoli.

Moška sta se po kraji s skuterjem odpeljala dalje, so danes sporočili s Policijske Maribor.

Policisti so opravili ogled roparske tatvine in v zvezi z dogodkom intenzivno zbirali obvestila ter bodo o ugotovitvah podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so še navedli.