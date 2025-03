Le za las so preprečili katastrofo na primorski avtocesti

Piše: C. R.

V soboto dopoldne se je na primorski avtocesti vžgal tovornjak, ki je prevažal dizelsko gorivo. Le malo je manjkalo do katastrofe.

Ob 10.10 so bili policisti obveščeni, da je na avtocesti proti Kozini pred predorom Kastelec zagorelo tovorno vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je 34-letni hrvaški voznik vozil tovorno vozilo s priklopljeno cisterno od Kopra proti Kozini. Pri tem mu je med vožnjo nenadoma »razneslo« blok motorja, nakar se je kabina tovornega vozila vžgala.

Ogenj na vozilu so pogasili preden bi se lahko razširil na polpriklopnik – cisterno, v kateri je voznik prevažal dizelsko gorivo. Odsek avtoceste med izvozom Kastelec in Kozino je bil zaradi požara zaprt do 12.35, obvoz pa je potekal po regionalni cesti.