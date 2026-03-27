Krepko “zapohan” in “nasnifan” sedel na motocikel, sledilo je tole …

Piše: C. R.

Včeraj zvečer so v Tribanu ustavili 45-letnika na motociklu, za katerega se je izkazalo, da nima vozniškega dovoljenja.

Vendar to še ni vse. Zaradi suma, da je “zapohan”, so ga možje v modrem testirali. Izkazalo se je, da je bil sum utemeljen, saj je motorist očitno malo pred tem krepko “snifal” kokain in “pohal” kanabis. Strokovni pregled je odločno odklonil, tako da ni možem postave ni ostalo drugega, kot da mu vozilo zasežejo in napišejo šop položnic, katerih skupna vrednost znaša kar 3340 evrov. Ugotovili so namreč, da je vozilo neregistrirano in tehnično nepotrjeno, prav tako grešnik ni ustavil na znak policistov, vozil pa je kar po kolesarski stezi, kar je samo še pokazatelj več, da ni bil pri sebi.

Ker pa je bil brez vozniške, seveda sledi tudi obdolžilni predlog in hitri postopek z odločbo.