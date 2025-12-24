Kakršen lastnik, takšen pes! Policija je morala ukrotiti kar oba …

Piše: C. R.

Da je marsikomu “veseli december” kar malo preveč stopil v glavo, dokazuje tudi primer iz Kopra, kjer so krotili ne samo podivjanega psa, ampak tudi njegovega lastnika.

Včeraj okoli devetih so namreč varuha reda klicali na pomoč z veterinarske inšpekcije, ki je bila na terenu na območju Žusterne. Imeli so namreč opravka z 39-letnim Koprčanom in njegovim psom, ki je, očitno s privoljenjem lastnika, napadal mimoidoče. Ko je inšpektor prišel na kraj dogajanje in skušal odvzeti psa, se je lastnik psa temu postavil po robu in inšpektorja odločno odrinil proč, da je padel po tleh. Tudi njegovemu kolegu ni prizanesel, saj mu je zlomil dežnik in ga krepko obrcal, nato pa nanj še naščuval svojega psa. Nato pa je odšel v svoje stanovanje in se zaklenil.

Šele malo kasneje so v akcijo stopili policisti in rogovileža vklenili, prav tako pa so mu odvzeli psa. Kazenska ovadba seveda sledi, saj je šlo za napad na uradno osebo, eden od inšpektorjev je bil pri dejanju celo poškodovan.