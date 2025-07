Kaj takšnega pa še ne! Tako naiven je bil stanovalec, ki so ga prevaranti obrali do kosti!

Piše: C. R.

O novem primeru drzne tatvine poročajo iz Kočevja. Na prvi pogled klasična drzna tatvina, a dejansko zelo bizarna, saj se še ni zgodilo, da bi prevaranti na tako lahek način prišli do denarja.

Včeraj okoli dvanajste ure je na vrata hiše, v kateri je starejši prebivalec očitno živel sam, potrkal mlajši moški, ki se je stanovalcu predstavil kot telekomunikacijski delavec. Stanovalec mu je verjel na besedo, čeprav obiskovalec ni imel niti službene izkaznice, niti se ni pripeljal s službenim avtomobilom katerega od podjetij, ki se ukvarja s tem poslom. Prevarant ga je tako na lahek način zamotil s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih del, a očitno tokrat niti ni potreboval pajdaša, ki bi v vmesnem času preiskal stanovanje. Pač pa je starca pregovoril, naj mu izroči svojo bančno kartico, očitno zaradi izvedbe plačila. Stanovalec mu jo je seveda izročil brez ugovora, ni pa znano, ali mu je povedal tudi svojo PIN kodo. Kar bi bilo povsem mogoče.

Ko jo je lažni telekomunikacijski delavec že pobrisal in je bil že daleč stran, je nesrečnik ugotovil, da mu je prevarant z računa izpulil nič manj kot 2200 evrov. Kako je do kraje prišlo, ni znano, saj policija ni sporočila podrobnosti, niti koliko časa je trajal obisk na domu. Je pa dogodek dokaz, kako lahek plen so lahko nepoučeni ljudje, zlasti starejši, ki v stanovanjih živijo sami in so, pričakujoč vsake pomoči, ob prijaznih besedah lahko strahotno naivni, kar jih na koncu ogromno stane.

Policija tako išče storilca, starega med 30 in 40 let, nižje postave (okoli 170 cm), svetlejše polti, oblečen je bil v kavbojke in rjavo majico, na sebi ni imel nobenih insignij katerega od telekomunikacijskih podjetij (uslužbenci le-teh so navadno opremljeni z njimi). Policija glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljuje z zbiranjem obvestil, o tem bo obvestila državno tožilstvo. Vendar se preiskava teh kaznivih dejanj navadno ne konča uspešno, saj si nepozorni oškodovanci navadno zapomnijo zelo malo podrobnosti.