Iščejo te tri roparje! Ste jih videli?

Kronika
Schneberger, Haliti in Bertolini, roparska trojica (foto: STA / policija)

Piše: C. R. 

V okviru kriminalistične preiskave ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru policisti iščejo tri osebe z območja Maribora, stare med 19 in 25 let. Ropi so se zgodili 2. julija, 19. julija in 2. septembra. Policisti Policijske uprave (PU) Maribor prosijo za informacije o iskanih osebah.

Policisti iščejo 21-letnega Edina Bertolinija, 25-letnega Bajrama Halitija in 19-letnega Angelina Schnebergerja, so sporočili.

Zato pozivajo vse, ki bi iskane osebe opazili ali imeli informacije, kje so, da jih o tem nemudoma obvestijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 0801200.

