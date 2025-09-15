Iščejo te tri roparje! Ste jih videli?

Piše: C. R.

V okviru kriminalistične preiskave ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru policisti iščejo tri osebe z območja Maribora, stare med 19 in 25 let. Ropi so se zgodili 2. julija, 19. julija in 2. septembra. Policisti Policijske uprave (PU) Maribor prosijo za informacije o iskanih osebah.