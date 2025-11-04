Inšpektorat preverja ravnanje varnostne službe, ki je varovala dogodek v LokalPatriotu

Piše: Moja Dolenjska

Po tragični smrti Novomeščana Aleša Šutarja se v javnosti sprožajo številna vprašanja, med drugim, kdo je varoval udeležence zabave Halloween party, ki jo je v klubu LokalPatriot organiziral Eagle Events, in ali so varnostniki tisto noč ukrepali pravilno. Slišati je namreč, da naj bi Rome v lokal spustili tudi po tistem, ko so pred lokalom kakšno uro pred usodnim dogodkom pretepli 16-letnika, in da so gledali stran, ko je skupina Romov v lokalu nadlegovala dekleta in druge udeležence zabave.

V Eagle Events, ki je organiziral dogodek, za zdaj glede vseh omenjenih vprašanj molčijo in ne odgovarjajo na naša vprašanja. Na svojem profilu so z veliko zamudo po dogodku zapisali le, da dogodek obžalujejo, in zagotovili, da je bilo za varovanje poskrbljeno. Ne odgovarjajo pa, zakaj so varnostniki Rome spustili v klub tudi potem, ko so že zakuhali en pretep, pri čemer se v javnosti pojavljajo neuradne informacije, da naj bi se to zgodilo zato, ker je bil vodja varovanja v intimni zvezi z eno od Romkinj.

Eagle Events sicer po današnjem poročanju portala Info360 za varovanje najema varnostno službo In varovanje, ki je v lasti Damirja Amidžića. Po podatkih portala Gvin je imelo podjetje v zadnjem letu kar 328 dni blokiran račun na Gorenjski banki. Je tudi davčni dolžnik – Finančni upravi RS dolguje od 50.000 do 100.000 evrov.

Z vprašanji o načinu varovanja in izvedenih ukrepih so se na Info360 obrnili na podjetje In varovanje. Vprašali so jih, ali so imeli za varovanje omenjene zabave v klubu izdelan varnostni načrt, koliko varnostnikov je bilo na kraju prizorišča, kolikokrat so varnostniki tisti večer poklicali policijo (če sploh), ter ali je kdo izmed napadenih pred lokalom pristopil do varnostnikov in jih prosil za pomoč. Odgovora jim ni uspelo dobiti.

Zato so se z vprašanji obrnili na organizatorja dogodka, podjetje Eagle Events. Njihov predstavnik Anžej Tomaž Hval jim je povedal, da z In varovanje sodelujejo že več let in da doslej do takšnih incidentov na njihovih dogodkih ni prihajalo. Povedal je še, da je varnostni načrt predvideval tri varnostnike, vendar so za ta dogodek dodali še dva varnostnika – skupno je torej dogodek varovalo pet varnostnikov.

Ali so varnostniki res opravili delo skladno s predpisi in z zakonodajo, bo po njihovih informacijah preveril inšpektorat Ministrstva za notranje zadeve, ki je zadolžen za nadzor nad delovanjem zasebnega varovanja. Neuradno so izvedeli, da so na inšpektoratu že sprožili postopek nadzora nad varnostno službo In varovanje.