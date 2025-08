Indijec z migranti med prehitevanjem čelno trčil v vozilo 26-letnice

Piše: Spletni časopis

Tik pred poldnevom so policisti na avtocesti pri Postojni poskusili ustaviti avtomobil Chrysler, madžarske registracije.

Voznik ni ustavil, ampak je pospešeno peljal naprej mimo Postojne, do izvoza Senožeče, kjer je zapustil avtocesto. Peljal je proti Senožečam in proti Postojni tudi s 120 km na uro in pri tem ogrožal druge udeležence v prometu. Pri kamnolomu Razdrto je prehiteval tovorno vozilo s prikolico v ovinek in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je pravilno peljala 26-letna voznica s 25-letnim sopotnikom.

Regionalno cesto Senožeče – Razdrto so zaradi obravnave prometne nesreče zaprli za promet za dalj časa, kar je še povečalo število prometnih zastojev po državi.

Iz policije so sporočili še, da je Chryslerja vozil 39-letni državljan Indije, ki je prevažal tri državljane Kitajske, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Dva potnika sta pobegnila in ju policisti še iščejo. Posledica trčenja so bile lažje poškodbe. Policisti še izvajajo vse postopke.