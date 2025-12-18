Hotela sta prelisičiti policiste

Piše: C. R.

Včeraj zgodaj popoldne je policijska kontrola na bivšem mejnem prehodu Sečovlje kontrolirala 29-letnega državljana Srbije, ki je sedel za volanom svojega avtomobila.

Razlog, da so se ga varuhi reda lotili, je bil v tem, da je njegov 22-letni sopotnik že med vožnjo iz avtomobila odvrgel stekleničko, v kateri so bili posušeni rastlinski delci. Zelo verjetno je šlo za prepovedane droge.

Na samem kraju kontrole pa je voznik pokazal potni list, iz katerega pa so bili iztrgani listi. Verjetno so bili v na njih narejeni uradni zaznamki prepovedi vstopa v določeno državo, odstranitev teh zaznamkov pa se šteje kot ponarejanje listin. Kar pomeni, da bo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ponarejanja listin voznik kazensko ovaden. Če se izkaže, da je to počel že v preteklosti, mu zaporna kazen tokrat ne uide. Za sopotnika pa so uvedli hitri prekrškovni postopek.