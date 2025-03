Hotel je na sodišču dokazati, da ga je prejšnja vlada politično degradirala. Ni mu uspelo.

Piše: C. R.

Nekdanji vodja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Dean Jurič je na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izgubil tožbo proti policiji. Za tožbo se je odločil, ker so ga iz kriminalistične policije aprila 2021 po njegovem mnenju nezakonito premestili na Upravo avtocestne policije. Sodba je pravnomočna, poročajo mediji.

Danes že upokojeni Jurič je v tožbi od države zahteval razveljavitev sklepa o premestitvi na drugo delovno mesto in obračun ter izplačilo razlike v plači med 50. in 51. plačilnim razredom, skupaj s prispevki in davki od 21. aprila 2021, ko je bil premeščen na Upravo avtocestne policije, pa do oktobra 2022, ko so bile ukinjene vse njene enote po državi.

Juričev odvetnik Uroš Leben je pojasnil, da je glede Juričeve premestitve na Upravo avtocestne policije sodišče zavzelo stališče, da ni izkazan obstoj drugih razlogov za premestitev kot nujne kadrovske potrebe, kot so trdili na policiji. Premestitev zato ni bila nezakonita, poroča časnik Večer.

Sodišče tudi ni upoštevalo izpovedi prič, na primer novinarja Primorskih novic Danijela Ceka, ki je na Obali preverjal govorice, da bo Jurič premeščen iz političnih razlogov. Cek namreč sam ni bil neposredno navzoč pri pogovorih, v katerih naj bi o tem govorili.

Tedanji vodja službe generalnega direktorja Policije Robert Ferenc je januarja na sodišču pojasnil, da sam tega, da bi šlo za politično premestitev in da je bil Jurič za nekatere preveč moteč, ni zaznal. Takratni direktor Uprave avtocestne policije ga je po besedah Ferenca ocenjeval kot najbolj kompetentnega.

Na očitke Juriča, da je bil za omenjeno delovno mesto še prekvalificiran in da je dejansko šlo za degradacijo, je Ferenc odgovoril, da je za vsakega kriminalista, ki mora obleči uniformo, to degradacija, poročata Delo in Slovenske novice.

Jurič se na sodbo ni pritožil in tako je ta postala pravnomočna 21. marca, so za Delo in Slovenske novice pojasnili na delovnem in socialnem sodišču.